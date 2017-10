JAKARTA – Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidratahta Mukhtar menyayangkan sikap Amerika Serikat yang menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kedatangannya ke Negara Paman Sam tersebut. Penolakan itu dinilai sebagai pelecehan sehingga Indonesia layak melayangkan protes keras terhadap Amerika Serikat (AS).

"Sebagai negara berdaulat yang mempunyai hubungan erat dengan AS, termasuk dalam kerjasama keamanan Indonesia-AS, maka sudah sewajarnya melakukan protes keras atas pembatalan keberangkatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi terorisme," kata Sidratahta kepada Okezone, Selasa (24/10/2017).

Ia menjelaskan, Indonesia sudah memiliki kerjasama di bidang keamanan sehingga sangat aneh apabila AS malah menolak kunjungan Panglima Gatot. Padahal, kunjungan Gatot ke AS mewakili negara Indonesia, bukan atas nama pribadi.

Alumnus Asia Pacific Center For Security Studies, Hawaii Amerika Serikat itu mengatakan, insiden penolakan terhadap Panglima Gatot itu akan memperkeruh hubungan AS dengan Indonesia. Itu karena AS dianggap telah melanggar komitmen kerjasama yang telah dibangun antara kedua negara tersebut.

"Mestinya pihak AS harus memperhatikan kerjasama dengan Indonesia yang lebih erat pasca-pencabutan embargo militer AS atas TNI pada masa pemerintahan SBY," katanya.

Seperti diketahui, Jenderal Gatot merupakan delegasi resmi Indonesia atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior Gatot. Namun saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Gatot mendapat pengumuman tentang larangan masuk AS.

Sedianya, Gatot bersama delegasi lainnya sudah mengantongi visa izin dari AS untuk hadir dalam dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

