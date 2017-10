JAKARTA - Usai insiden penolakan jelang keberangkatannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan sama sekali tidak menghadiri pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris bertajuk Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku sepakat dengan sikap tersebut, biarpun otoritas AS sudah menyatakan permintaan maaf dan penyesalannya atas insiden tak menyenangkan tersebut.

"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir, walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," kata JK di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (24/10/2017).

Sebelumnya diketahui, Gatot Nurmantyo sedianya berangkat ke AS untuk menghadiri acara itu akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Ibu Kota AS, Washington DC.

JK pun mengaku sampai saat ini belum mengetahui alasan di balik pencekalan Gatot untuk memasuki negeri Paman Sam itu. "Sampai sekarang belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ada masalah adminsitrasi lah atau apakah kita tidak tahu," ujarnya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Elin Elizabeth McKee yang menyatakan pencekalan terhadap Gatot susah tak berlaku lagi. Seterusnya, Gatot akan diizinkan berkunjung ke AS.

Retno juga mengatakan akan ada komunikasi langsung antara Gatot dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford agar masalah ini terselesaikan. "Tentunya, kalau terkait dnegan konferensi ini sudah tidak terkejar lagi. Tetapi, intinya adalah bahwa kunjungan kapan pun, warmly welcome. Kemudian seterusnya mereka menyampaikan bahwa Jenderal Danford akan melakukan komunikasi dengan Jenderal Gatot," ujarnya.

"Terakhir, mereka menyampikan sednag berkoordinasi mencari tahu penyebabnya seperti apa," tutup Retno.

Sebelumnya diketahui, Gatot ditolak sesaat sebelum berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, Sabtu 21 Oktober 2017. Kemudian, ada pemberitahuan bahwa Gatot beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.

