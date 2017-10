JAKARTA - Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, dirinya langsung melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mengetahui dirinya tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat, Sabtu 21 Oktober 2017.



Tidak hanya kepada Presiden, Gatot juga melapor kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.



Gatot menegaskan rencana kehadirannya ke AS dalam kapasitas sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia.



"Saya ini tugas ke Amerika perintah Presiden. Jadi perwakilan pemerintah," ujar Gatot di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).



Namun, dia enggan untuk menjelaskan secara detail peristiwa yang dialaminya itu. Dia menyerahkan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Menlu.



Gatot juga enggan berbicara secara detail soal kapan dirinya akan berangkat kembali ke AS. Dia menegaskan keberangkatan ke AS atas perintah presiden.



"Tanpa itu saya tidak punya inisiatif apa pun juga sekarang. Jadi saya tidak boleh memberikan keterangan. Tanya ke Menlu," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto memastikan bahwa Panglima TNI dan rombongan delegasi hendak terbang ke Wasington DC dengan pesawat Emirates untuk memenuhi undangan Ketua Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.

 

Panglima TNI diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan oleh Center for Strategic & International Studies.



Saat hendak terbang dengan pesawat Emirates dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada hari Sabtu (21/10/2017), staf maskapai memberitahu bahwa Panglima TNI dan delegasi tidak diizinkan masuk AS oleh pihak US Customs and Border Protection.

(qlh)