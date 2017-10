JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, penolakan atas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah dicabut otoritas Amerika Serikat. Dengan demikian, Gatot kembali diizinkan memasuki negeri Paman Sam kapan pun.

Namun begitu, belum ada pernyataan resmi mengenai alasan dibalik insiden tidak menyenangkan itu. Retno berharap akan segera ada komunikasi langsung antara Gatot dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford agar masalah ini tak berlarut-larut.

"Dalam waktu dekat kita harapkan komunikasi langsung dari Jenderal Dunford pada Jenderal Gatot. Karena komunikasi langsung antara dua jenderal ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah ini,"kata Retno di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Meski Pemerintah AS melalui Kedutaan Besarnya telah menyampaikan permohonan maaf, Retno tetap mengharapkan ada penjelasan terkait alasan dicekalnya Gatot.

"Masalah ini sudah selesai dan sudah meminta maaf seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres, tapi kita tetap memerlukan penjelasan dari mereka. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat paling tidak ada penjelasan," ujar dia.

Sebelumnya diketahui, Gatot Nurmantyo sedianya berangkat ke AS untuk menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris. Pertemuan bertajuk "Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization" (VEOs) itu dilaksanakan pada 23 hingga 24 Oktober 2017 di Ibu Kota AS, Washington DC.

Gatot diundang langsung oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford. Namun, saat hendak berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, Sabtu 21 Oktober 2017, ada pemberitahuan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.

(aky)