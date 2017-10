JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap dirinya untuk masuk ke wilayah mereka.

Gatot mengaku sempat ditanya Jokowi mengenai alasan penolakan tersebut. "Ya sudah tidak usah berangkat. Mau berangkat bagaimana," kata Gatot menirukan ucapan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).



Terkait insiden yang dialaminya, lanjut Gatot, Presiden memerintahkannya untuk melaporkan hal tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.



"Lapornya ke Presiden dulu baru ke Menkopolhukam dan Menlu. Sudah ditangani oleh Menlu," ujarnya.



Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya akan menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober di Washington DC.



Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior.

Saat Panglima TNI beserta delegasi berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in pada Sabtu 21 Oktober 2017 lalu, tiba-tiba pihak maskapai penerbangan Emirates menyatakan Panglima TNI bersama delegasi tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat.



Padahal, saat itu Panglima TNI dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Wuryanto memastikan bahwa Panglima TNI dan rombongan delegasi hendak terbang ke Wasington DC dengan pesawat Emirates untuk memenuhi undangan Ketua Joint Chiefs of Staff (JCS) atau Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Francis Dunford, Jr.

 

Panglima TNI diundang untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan oleh Center for Strategic & International Studies.



Saat hendak terbang dengan pesawat Emirates dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada hari Sabtu (21/10/2017), staf maskapai memberitahu bahwa Panglima TNI dan delegasi tidak diizinkan masuk AS oleh pihak US Customs and Border Protection.

