JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sangat kecewa lantaran dicekal untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat (AS). Sedianya, mantan KSAD itu akan menghadiri acara Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) di Washington DC.

Gatot mengungkapkan, kehadirannya ke acara tersebut atas undangan sahabatnya, yakni Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford.

"Kenapa saya kecewa? Karena saya bersahabat dengan Jenderal Durford," ujar Gatot di Kompleks Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017).

‎Jenderal bintang empat dari matra darat itu teringat saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Kala itu, cerita Gatot, dirinya mendapat sambutan hangat dari Jenderal Durford. Pertemuan itu dilakukan dengan memulai dari minum kopi bersama, jamuan makan hingga hadiah lagu dari tentara Amerika.

"Yang lebih luar biasa lagi dinyanyikan lagi Bengawan Solo. Yang menyanyikan prajurit Amerika. Ya saya ke sana kan mau ketemu juga sama beliau," cerita Gatot.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi tekah memanggil Wakil Kedutaan Besar (Wadubes) AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee guna meminta penjelasan soal insiden pencekalan Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemerintah Amerika Serikat diketahui telah meminta maaf terkait insiden tersebut.

"Mereka juga regret and apology terhadap situasi yang terjadi, yang menyebabkan ketidaknyamanan ini," ujar Retno kemarin.

