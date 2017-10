JAKARTA – Komisi I DPR RI berencana akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keduanya akan ditanyakan perihal masalah penolakan Panglima TNI masuk ke wilayah Amerika Serikat pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan pihaknya akan bertanya langsung mengenai kejadian itu pada Kemenlu dan Panglima TNI. Pemanggilan itu agar anggota dewan dapat mengetahui secara langsung kronologi dan penyelesaian atas peristiwa itu.

“Kita sudah bertanya ke Kemenlu dan Panglima untuk menanyakan persoalan ini. Akan kami undang,” kata Dave melalui telepon dalam Diskusi ‘Mengupas Pelarangan Panglima TNI ke AS’ di Kantor Redaksi Okezone, Gedung MNC News, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Sayangnya, Dave tidak merincikan kapan memanggil kedua pejabat negara itu. Meski begitu ia juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemenlu. Menurutnya respon RI melalui Kemenlu atas nota diplomatik dan permintaan penjelasan kepada Dubes AS, sudah tepat.

“Saya harap AS menyadari, ini memiliki dampak luar negeri besar dengan Amerika Serikat,” tukasnya.

Jenderal Gatot rencananya akan mewakili presiden untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC. Ia dijadwalkan berangkat Sabtu lalu menggunakan pesawat Emirated EK 357 melalui gate 2D Bandara Soetta. Namun saat hendak check in, rombongan dilarang masuk ke wilayah AS.

Sehari setelah penolakan tersebut Dubes AS untuk Indonesia menyebut Panglima TNI telah diizinkan untuk masuk ke Amerika. Namun Gatot menolak untuk melakukan penerbangan jika AS belum memberikan alasan kepada Indonesia perihal penolakan itu.

(muf)