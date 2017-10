SUASANA heboh langsung menyebar tatkala beredar kabar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dilarang memasuki negara Amerika Serikat (AS). Peristiwa itu terjadi ketika Panglima bersama istri dan jajarannya hendak bertolak ke Negeri Paman Sam untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies di Washington DC pada 22–23 Oktober 2017.

Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu 21 Oktober 2017, Jenderal Gatot dan istri serta sejumlah delegasi melakukan pengecekan.‎ Namun saat akan berangkat ke Washington DC, Jenderal Gatot diberi tahu pihak maskapai penerbangan Emirates bahwa dirinya ditolak memasuki wilayah AS oleh pihak US Customs and Border Protection.

Atas pelarangan tersebut, Panglima TNI langsung melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Bahkan, mantan Dankodiklat TNI AD itu sudah mengirim surat ke Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) AS Jenderal Joseph F Durford. Sebab, semua perizinan perjalanan Jenderal Gatot dan rombongan di AS sudah diurus. Lalu hingga kini belum diketahui apa alasan pelarangan dia ke sana.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan rencana kehadirannya di AS dalam kapasitas sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia. "Saya ini tugas ke Amerika perintah Presiden, jadi perwakilan pemerintah. Tanpa itu saya tidak punya inisiatif apa pun juga sekarang, jadi saya tidak boleh memberikan keterangan. Tanya ke Menlu," ujar Jenderal Gatot di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Kendati kecewa atas pencekalan yang dilakukan pihak AS, jenderal bintang empat dari matra darat itu masih teringat saat berkunjung ke negeri tersebut beberapa waktu lalu. Kala itu Jenderal Gatot mendapat sambutan hangat dari Jenderal Durford. Pertemuan tersebut dimulai dari minum kopi bersama, jamuan makan, hingga hadiah lagu dari tentara AS.

"Yang lebih luar biasa lagi dinyanyikan lagu 'Bengawan Solo'. Yang menyanyikan prajurit Amerika. Ya saya ke sana kan mau ketemu juga sama Beliau," cerita Jenderal Gatot.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku sepakat dengan sikap Panglima TNI yang memutuskan sama sekali tidak menghadiri acara VEOs, biarpun otoritas AS sudah meminta maaf dan menyesal atas insiden pelarangan itu.

"Yang penting mereka sudah minta maaf dan menyesalkan kejadian itu, dan tetap mengundang Pak Panglima untuk hadir, walaupun tentu kita merasa perlu untuk kali ini tidak memenuhi undangan karena sudah ada kejadian itu," kata Wapres JK di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sementara Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan sudah berkomunikasi dengan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Elin Elizabeth McKee yang menyatakan pencekalan terhadap Jenderal Gatot sudah tak berlaku lagi. Seterusnya, Panglima TNI bakal diizinkan berkunjung ke AS. "Tentunya kalau terkait konferensi, ini sudah tidak terkejar lagi. Tetapi intinya adalah bahwa kunjungan kapan pun, warmly welcome. Kemudian seterusnya mereka menyampaikan bahwa Jenderal Danford akan melakukan komunikasi dengan Jenderal Gatot," ujarnya.

