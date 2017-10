JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutuskan partainya memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Pemilu 2019. Menurutnya sistem politik (Sipol) KPU hanya sebagai cara untuk menghimpun data.

"Jangan kita menjadikan Sipol itu seperti barang yang sakral. Sipol bukan segala-galanya, sistem itu hanya salah satu cara untuk menghimpun data," kata Yusril dalam keterangan persnya, Selasa, (24/10/2017).

Yusril mengatakan, jika dalam pelaporan dan penerimaan di KPUD lengkap maka menurutnya tidak ada alasan KPU menyatakan administrasi PBB tidak lengkap.

"Yang tidak lengkap itu data administrasi yang masuk ke dalam Sipol, itu memang kami akui karena berbagai kendala yang dihadapi dalam menginput data ke Sipol. Kadang listrik mati, kadang signal internet lemah, kadang sistem IT KPU sendiri up and down, bahkan diretas oleh para hackers," terangnya.

Sore tadi, Yusril datang ke Bawaslu didampingi Sekjen PBB Afriansyah Noor dan sejumlah pimpinan partai untuk menyampaikan laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang wajib diputus Bawaslu dalam waktu 14 hari. Selain itu, pihaknya juga menyerahkan bukti penerimaan pendaftaran PBB di KPUD kabupaten/kota dari seluruh tanah air.

Yusril berharap nantinya putusan Bawaslu tersebut bisa mengakhiri ketidakpastian sejumlah parpol yang telah mendaftar sebagai peserta pemilu 2019, namun administrasinya belum lengkap dalam Sipol. (sym)

(muf)