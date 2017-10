SERPONG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan New Hiace Luxury di pameran GIIAS 2017, di ICE - BSD City, Tangerang. Mengusung semangat Let's Go Beyond, kehadiran kendaraan di segmen van komersial ini melengkapi varian sebelumnya yakni Hiace 2.5 Standard, Hiace 2.5 Commuter dan Hiace 2.5 Luxury.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, kehadiran New Hiace Luxury adalah bagian dari apresiasi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam meningkatkan kinerja usaha mereka masing-masing.

“Sebagai mitra, kami berharap dengan dukungan performa New Hiace Luxury yang lebih baik dan efisien, kinerja usaha pelanggan akan semakin menguntungkan,” ujarnya.

New Hiace Luxury

Saat ini pasar segmen van komersial mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016 lalu, total penjualan di segmen ini mencapai 2.472 unit atau tumbuh sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya 1.924 unit. Sedangkan di 2017, sampai Juli lalu market di segmen ini sudah membukukan penjualan 1.474 unit, dimana 94,3% berasal dari penjualan Toyota Hiace sebagai market leader.

“Terima kasih atas apresiasi pelanggan yang tinggi terhadap mobil komersial Toyota Hiace. Sejalan dengan semangat Let's Go Beyond, Hiace hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, terutama korporasi,” kata Soerjo.

Peluncuran Hiace Luxury dilatarbelakangi untuk memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap segmen van komersial sebagai kendaraan yang lebih lega, mewah, dan menyenangkan. Sebagai kendaraan komersial, kehadiran varian ini diharapkan semakin menunjang kegiatan usaha pelanggan terutama yang bergerak di sektor transportasi dan pariwisata yang kian berkembang.

New Hiace Luxury ini sangat handal untuk perjalanan jarak jauh, baik antar kota maupun untuk kebutuhan transportasi dalam kota. Ekspektasi pelanggan terhadap Hiace semakin meningkat, mereka menghendaki kendaraan yang lebih lega, luxury dengan tingkat fitur keselamatan yang lebih lengkap.

Desain Interior dan Eksterior New Hiace Luxury

New Hiace Luxury mempunyai perbedaan desain eksterior dan interior dengan varian sebelumnya. Pada desain eksterior dan interior New Hiace Luxury dikembangkan dalam konsep kendaraan yang lebih mewah dan menyenangkan. Eksteriornya dirancang sedemikian menarik dengan chrome package pada bagian radiator grille, kaca spion serta tulisan emblem Luxury yang lebih menonjol pada bagian belakang. Untuk velg menggunakan alloy wheel ukuran ban 195/R15 yang membuat penampilan mobil ini terlihat lebih kokoh.

Interior New Hiace Luxury dirancang untuk kapasitas 11 bangku, dimana row 1 dan 2 menggunakan desain captain seat yang mewah dibuat dari bahan kulit dan dilengkapi dengan Ottoman dan Sliding 4 arah yang memberikan kenyamanan lebih pada penumpangnya.

Bangkunya juga dilengkapi Folding Table dengan Cup Holder. Head Unit New Hiace Luxury ini menggunakan AVX 6” lebih mewah dibandingkan varian yang lain serta bahan material lantai yang lebih berkualitas. Tidak kalah dengan mobil penumpang, fitur keselamatan mobil ini juga dilengkapi Parking Sensor, sistem pengereman ABS, dan Dual SRS Airbags.

New Hiace Luxury menggunakan mesin tipe 2KD-FTV Turbocharged dengan 4 Cylinder yang sudah teruji kemampuannya. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 102 PS dan tourque maksimum 26,5 Kgm. Menggunakan transmisi manual dengan 5 kecepatan.

(fmi)