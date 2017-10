WASHINGTON – Polemik mengenai ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat (AS), dianggap sudah selesai oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS. Meski demikian, juru bicara Kemlu AS Heather Nauert tetap menyatakan penyesalannya.

“Kami menyampaikan kembali penyesalan dan komitmen kerjasama kami dengan Indonesia. Hubungan kami sangat penting. Kedutaan Besar AS di Jakarta berkomunikasi dekat dengan pemerintah Indonesia,” ujar Heather dalam konferensi pers, melansir dari VOA, Rabu (25/10/2017).

Perempuan berambut pirang itu menegaskan, keputusan untuk menolak izin masuk Jenderal Gatot bukan berasal dari pihak Kementerian Luar Negeri AS. Sebab, izin masuk Negeri Paman Sam sepenuhnya berada di bawah lembaga Perlindungan Perbatasan dan Cukai AS.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta. Mereka sudah menyampaikan kepada Kantor Jenderal Gatot, bahwa karena protokol keamanan AS, ketika tiba di bandara ia mungkin tertunda bisa naik pesawat.

“Upaya dilakukan Lembaga Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS dan Kemlu AS untuk mengurus penolakan dan mengizinkan Jenderal Gatot berangkat sebelum ia tiba di bandara. Sayangnya, ia ditolak naik pesawat,” bunyi pernyataan Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

Persetujuan untuk naik pesawat dapat diselesaikan dengan cepat melalui koordinasi antara kantor Jenderal Gatot, Lembaga Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, Kedubes AS, dan mitra pemerintah AS lain. Penumpang pun diberikan penerbangan lain dan diizinkan berangkat. Akan tetapi, Jenderal Gatot kemudian memilih untuk tidak berangkat.

Padahal, pria kelahiran Tegal itu sedianya mengikuti Konferensi Pertahanan bertajuk Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremism yang akan diadakan pada 23-24 Oktober di Washington. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Francis Dunford Junior.

Jenderal Gatot seharusnya terbang ke AS dengan menggunakan pesawat maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK 0357 pada Sabtu 21 Oktober. Akan tetapi, setelah penolakan itu disampaikan pihak maskapai, ia memilih untuk turun dari pesawat dan membatalkan perjalanannya.

(war)