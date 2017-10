JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Washington DC. Klarifikasi itu dianggap perlu sebelum beredar teori konspirasi di masyarakat.

“Mereka yang mengatakan Panglima TNI dilarang masuk ke AS, agak rancu. Daripada keluar statement yang aneh dan konspirasi teori, sebaiknya Pemerintah AS harus mengeluarkan pernyataan resmi,” kata Dave melalui telepon dalam Diskusi ‘Mengupas Pelarangan Panglima TNI ke AS’ di Kantor Redaksi Okezone, Gedung MNC News, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Penjelasan Pemerintah Amerika tak harus pula dijelaskan oleh Presiden Donald Trump. Cukup pihak Costoms and Border Protection yang menjelaskan mengenai penolakan itu. Pasalnya keputusan penolakan Jenderal Gatot dilakukan oleh salah satu badan keamanan AS itu.

Dave juga mengaku bingung dengan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia. Sebelum keberangkatan mereka mengaku memberikan fasilitas untuk perjalanan Panglima TNI ke negeri Paman Sam itu. Namun nyatanya ditolak saat masih berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Jenderal Gatot rencananya akan mewakili presiden untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC. Ia dijadwalkan berangkat Sabtu lalu menggunakan pesawat Emirated EK 357 melalui gate 2D Bandara Soetta. Namun saat hendak check in, rombongan dilarang masuk ke wilayah AS.

Sehari setelah penolakan tersebut Duber AS untuk Indonesia menyebut Panglima TNI telah diizinkan untuk masuk ke Amerika. Namun Gatot menolak untuk melakukan penerbangan jika AS belum memberikan alasan kepada Indonesia perihal penolakan itu.

“Jenderal Gatot sudah tepat (memutuskan) tidak berangkat. Dia ke sana untuk acara resmi diundang oleh Jenderal Joseph F Dunford (Panglima Angkatan Bersenjata AS), tapi justru dipermalukan seperti ini,” tukasnya. (sym)

(muf)