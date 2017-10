JAKARTA – Pelarangan kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Costoms and Border Protection Amerika Serikat dinilai telah menyebabkan sejumlah pelanggaran. Tiga pelanggaran yang disebut yakni secara birokrasi, etika dan sikap AS yang belum memberikan keterangan terkait pelanggaran tersebut.

Jenderal Gatot Nurmantyo beserta istri dan sejumlah rombongan, rencana akan menghadiri agenda Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC pada 23 dan 24 Oktober 2017 ini. Namun saat berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta, mereka diberitahu oleh pihak maskapai Emirates tidak diizinkan masuk ke Amerika.

Pengamat Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Reza Syah mengatakan, kejadian yang menimpa pemimpin tertinggi TNI ini merupakan hal yang luar biasa. Pasalnya setelah melengkapi seluruh keperluan dan syarat termasuk visa, di menit terakhir jelang keberangkatan, mereka malah mendapat kabar tak mengenakkan.

“Ada tiga pelanggaran yang dilakukan (oleh Amerika Serikat). Pertama bagaimana birokrasi Amerika profesionalismenya kurang (dalam hal ini),” kata Teuku Reza Syah dalam Diskusi ‘Mengupas Pelarangan Panglima TNI ke AS’ di Kantor Redaksi Okezone, Gedung MNC News, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Kedua, Amerika disebut tidak memiliki etika dalam melalukan penolakan terhadap negara lain, apalagi yang ditolak masuk ialah Panglima TNI. Pelanggaran terakhir ialah Amerika hingga kini belum mengutarakan alasan pelarangan masuk ke AS terhadap Panglima Gatot.

Ia juga menyayangkan sikap pihak Costoms and Border Protection yang tidak memberitahukan langsung pelarangan tersebut. Malah maskapai Emirated yang memberitahukan hal itu kepada Jenderal Gatot.

Jenderal Gatot rencananya akan mewakili presiden untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC. Ia dijadwalkan berangkat Sabtu lalu menggunakan pesawat Emirated EK 357 melalui gate 2D Bandara Soekarno Hatta. Namun saat hendak check in, rombongan dilarang masuk ke wilayah AS. (sym)

