JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa dirinya merasa terkejut mengenai kabar penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk wilayah Amerika Serikat (AS).

“Ya kita sangat terkejut dengan kabar tersebut,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB Jl. Raden Saleh 1. No. 9. Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Menurutnya, hal ini perlu diklarifikasi agar jelas maksud dari pencegahan tersebut, agar nantinya tidak menjadi fenomena buruk hubungan antar negara Indonesia dengan Amerika.

“Penjelasan lebih detailnya ada di pihak Amerika meskipun akhirnya tidak ada masalah tapi perlu kejelasan, bisa jadi memang karena massa pemberitahuan kedatangan belum dibuka atau bisa jadi faktor politis. Kalo soal faktor politis maka harus ada kejelasan, tapi kalo hanya semata mata karena teknis ya kita anggap selesai,”ucapnya.

Seperti diketahui, Jenderal Gatot merupakan delegasi resmi Indonesia atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior Gatot. Namun saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Gatot mendapat pengumuman tentang larangan masuk AS.

Sedianya, Gatot bersama delegasi lainnya sudah mengantongi visa izin dari AS untuk hadir dalam dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

