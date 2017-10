JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno menggelar coofe morning bersama sejumlah wartawan di Balai Kota. Pada acara ini, keduanya sepakat untuk bisa menjawab semua pertanyaan awak media untuk kebutuhan publik.

Anies mengungkapkan akan sering mengadakan acara ini untuk menjalin hubungan baik antara pemerintah dengan wartawan.

"Saya minta kedepannya agar acara ini sering dilakukan. Biar enggak kaku serial dua bulan sekali acara ini dapat berjalan," ujarnya, Rabu (25/10/2017)

Selain itu Ia juga mengaku akan memfasilitasi awak media untuk ruang khusus kerja wartawan. "Nanti kita konsep apa saja keperluannya," tandasnya.

Sementara itu, wakilnya Sandiaga menambahkan bahwa untuk kebutuhan publik dirinya siap menjawab apapun yang ditanyakan oleh rekan wartawan.

"5 tahun ini akan going to be entertaining. Saya dengan pak Anies siap untuk menjawab pertanyaan kalian semua," ujar Sandi, Rabu (25/10/2017).

Sekadar diketahui, Dinas Kominfo DKI Jakarta mencatat saat ini ada sebanyak 70 media yang memberitakan pemberitaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

(fin)

(amr)