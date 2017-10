JAKARTA – Ledakan dan kebakaran terjadi di pabrik petasan yang terletak di Komplek Pergudangan 99, Jalan Raya Salembaran, Cengklong, Kosambi, Kabupaten Tangerang, pagi tadi. Akibat ledakan tersebut, dilaporkan bahwa 47 orang tewas dan lainnya luka-luka.

Dikatakan oleh aparat Polda Metro Jaya, penyebab dari ledakan tersebut masih belum diketahui. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, anak buahnya masih fokus mencari korban yang masih terjebak dalam gudang tersebut, sekaligus mengevakuasinya.

Tak hanya membuat gempar dalam negeri, ledakan yang memakan banyak korban jiwa tersebut juga menjadi sorotan media asing. Seperti contohnya adalah media asing asal Inggris, The Guardian, menurunkan berita dengan judul ‘Indonesia fireworks factory explosions kill at least 47 people’. Berita tersebut menyoroti korban yang meninggal serta informasi-informasi yang didapat dari warga sekitar.

Foto: Tampilan The Guardian

Media asing asal lainnya yaitu Reuters, juga menyoroti ledakan di pabrik petasan tersebut dengan judul ‘Indonesia fireworks factory explosions kill 47, injure dozens -police’.

Foto: Tampilan Reuters



Sekadar diketahui, peristiwa kebakaran terjadi sekira pukul 9.00 WIB. Saat itu, sudah ada puluhan personel polisi bersama tim gabungan yang berjibaku menjinakkan si jago merah. Sebelum terbakar, sempat terdengar ledakan keras dari dalam gudang.

BACA JUGA: Pabrik Petasan Meledak dan Terbakar di Kosambi Tangerang, Polisi Perkirakan Banyak Korban

Dari total 47 jenazah yang ditemukan, 39 jasad sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Kramatjati Polri, Jakarta Timur menggunakan delapan ambulans masing-masing 6 dari Biddokes Polda Metro Jaya, satu ambulans PMI Jakarta Barat, satu ambulas milik RSUD Kabupaten Tangerang.

(pai)

(rfa)