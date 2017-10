JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menerima audiensi Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Seusai pertemuan Agum pun langsung meninggalkan Gedung Kemenko Polhukam tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu.

Sementara menurut Wiranto, pertemuannya dengan Agum untuk membahas Musyawarah Nasional (Munas) Pepabri. Forum tertinggi itu sedianya akan dilangsungkan pada 20 November 2017.

"Beliau (Agum Gumelar) melaporkan akan melakukan Munas Pepabri 20 November. Sehingga ada satu agenda penyusunan organisasi baru. Beliau konsultasi dengan saya. Pak Agum pernah menjabat sebagai Menko Polhukam di sini, kebetulan satu angkatan dengan saya," katanya.

Selain itu, Wiranto dan Agum juga berbincang persoalan kebangsaan terkini. Sehingga kembali ditekankan bahwa Pepabri memiliki peran strategis untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Sebagai sesuatu organisasi yang mewadahi purnawirawan Polri dan TNI tentu ingin masuk jalur-jalur perjuangan tanpa berhenti. Old soldier never die just fade away. Jadi, ingin tetap meluangkan pikiran, tenaga dan hal-hal yang dapat disumbangkan kepada pemerintah," pungkasnya.

