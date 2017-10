DILI - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bekerjasama dengan The International Program for The Development Communication (IPDC) melaksanakan pelatihan “Joint Training News & Documentary Production” di Dili, Timor Leste selama empat hari, 26-29 Oktober 2017.

Pelatihan yang diikuti jurnalis dari Indonesia dan Timor Leste ini masing-masing peserta dari Indonesia akan berkolaborasi dengan rekannya dari Timor Leste untuk menyelesaikan tugas liputan dan produksi.

“Join training ini jadi langkah awal IJTI untuk meningkatkan kapasitas jurnalis di kawasan termasuk perbatasan yang memiliki peran penting bagi Indonesia” Kata Yadi Hendriana, Ketua Umum IJTI saat pembukan pelatihan yang dihadiri Menteri Muda dan Komunikasi Timor Leste, Dubes RI untuk Timor Leste dan Direktur Salvador Institute, Kamis (26/10/2017).

Selama pelatihan, kata Yadi, para peserta diarahkan untuk menggali, membahas dan mengangkat masalah terkait dua negara ke dalam liputan. Setiap topik yang diangkat sebagai bahan liputan, dibahas dalam perspektif Indonesia dan Timor Leste. Misalnya persoalan pengungsi Timor Leste di Timor Barat dan penanganan asset warga Indonesia yang ditinggalkan di Timor Leste pasca Jajak Pendapat 1999.

Masing-masing story dilihat secara komprehensip dari perspektif dua negara dan dikerjakan bersama-sama oleh jurnalis Indonesia dan Timor Leste secara berpasangan,” ujarnya.

Dewan Menteri Muda dan Komunikasi Timor Leste, Matias Pretas Buavida menyambut baik kerjasama ini. Pelatihan jurnalis adalah program mereka di Timor Leste dimana menurutnya peningkatan kapasitas jurnalis menjadi penting bagi Timor Leste.

"Dan akan menambah kerjasama yang erat antara Indonesia dan Timor Leste. Saya berharap hasilnya akan berdampak positif bagi ke dua negara” ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste Sahat Sitorus. Pihaknya merasa kegiatan tersebut bisa berdampak baik bagi ke dua negara.

"Kedutaan Besar RI mendukung penuh kegiatan ini dan berharap bisa menjadi role model awal bagi jurnalis di dua negara dalam mengemas informas positif yang dibutuhkan publik ke dua negara,” katanya.

(fin)

(amr)