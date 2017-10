JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat ditolak masuk ke Amerika Serikat untuk menghadiri sebuah forum international di Washington DC. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno meminta agar insiden penolakan itu tidaklah diperbesar lagi dan dipolemikkan.

“Jangan diperbesar itu sudah selesai. Ditolak sekarang sudah dinyatakan Pak Panglima akan ke sana. Prosesnya sekarang sedang diusut wakil duta besar. Mereka sudah minta maaf, tapi masih ada lagi yang harus dilengkapi," ujar Try di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Mantan Wakil Presiden ke-6 ini pun berharap bangsa Indonesia tidak mudah tersinggung dan tetap menjaga harga diri bangsa. "Saya enggak mau tersinggug. Bangsa yang besar jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, tapi harus punya harga diri," tegas Try.

Saat ditanya mengenai penyebab Panglima Gatot oleh Amerika, Try pun enggan berkomentar lebih menyerahkan kepada pihak yang menolak untuk berkomentar. "Saya gak tau, tanya yang nolak (Amerika) saja," imbuhnya.

Panglima TNI saat merupakan delegasi resmi Indonesia. Dia mendapat undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Dunford yang merupakan sahabatnya Gatot. Namun, saat berada di Bandara Soekarno Hatta, Gatot mendapat pengumuman tentang larangan masuk AS.

Sedianya, Gatot bersama delegasi lainnya sudah mengantongi visa izin dari AS untuk hadir dalam dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

(sal)