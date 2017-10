JAKARTA - Pembangunan enam proyek infrastruktur di sejumlah ruas jalan, membuat koridor Transjakarta membuat penumpang bus tersebut mengalami penurunan. Dari total 430.000 per hari di tahun lalu, jumlah penumpang pun menurun menjadi 410.000 orang per hari.

"Penyebab turunnya jumlah penumpang tak lain karena adanya proyek infrastruktur. Masyarakat menjadi enggan menggunakan Transjakarta lantaran waktu tempuh yang molor," ungkap Wakil Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Sigit Wijatmoko pada Rabu, 25 Oktober 2017 kemarin.

Karena itu, Sigit tak menampik bila penumpang mengalami penurunan hingga 20.000 orang. Sebab, banyak penumpang yang kemudian mulai mengalihkan perjalanan bus Transjakarta ke kendaraan pribadi.

Kata Sigit, pihaknya telah membantu Transjakarta untuk kembali meningkatkan jumlah penumpang, seperti mengerahkan 222 petugas lapangan menjaga enam rute di lima koridor.

Petugas tersebut, lanjut Sigit, nantinya mengupayakan optimalisasi rute dan menjaganya tetap steril. Termasuk melakukan penindakan terhadap angkutan barang yang nekat menerobos jalur Transjakarta. Meskipun mengalami penurunan, namun Transjakarta optimis target mencapai 500 ribu penumpang di akhir tahun bisa tercapai.

Sebelumnya, upaya meningkatkan pengguna transjakarta diungkapkan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Salahudin Uno. Dia meminta agar Transjakarta melakukan inovasi terhadap rute yang mengalami kemacetan karena adanya enam proyek yakni proyek under pass Mampang-Kuningan, pembangunan stasiun Bintaro Permai dan Cipinang Lontar, under pass Kartini, fly over Pancoran serta pembangunan under pass Matraman-Salemba.

Sandi mengungkapkan, alasan inovasi ini untuk membuat Transjakarta tetap melayani penumpang. Sehingga masyarakat kemudian menggunakan jasa transportasi umum ini dan enggan menggunakan kendaraan pribadi.

Hingga hari ketiga upaya modifikasi ini, Sandi melihat hal tersebut menunjukan sisi positif. Masyarakat semakin yakin menggunakan Transjakarta. "Saya minta untuk modifikasi rute angkutan dipertambah," tuturnya.

(aky)