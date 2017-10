JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) akan menggelar festival Jazz Goes to Campus di Kampus UI, Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2017.

Sejumlah musisi Jazz ternama akan meramaikan gelaran Jazz yang ditargetkan akan dipenuhi oleh 22.000 penonton. Salah satu musisi Jazz ternama yang akan perfomance di Jazz Goes to Campus (JGTC) adalah Jazz-funk legendaris Amerika Serikat yaitu Al McKay's Earth, Wind and Fire Experience.

Project Officer the 40th Jazz Goes to Campus, Arya Prisatria mengaku tak mudah untuk bisa mendatangkan musisi Jazz legendaris tersebut. Bahkan ia dan tim sempat pesimis sang musisi tak akan mau bertandang ke acara yang dipimpinnya. Namun, ia dan tim tetap berusaha mengontak dan membujuk sang musisi agar bersedia hadir di acara tersebut.

"Dulu saya cuma bisa mimpi bisa nonton Al McKay's Earth konser live, dan sekarang saya ternyata bisa mendatangkan legendaris Jazz itu. Kaget juga ternyata mereka jawab 'iya'," tuturnya dalam jumpa pers di Institut Francais d'Indonesie (IFI), Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Tak hanya musisi luar negeri, Jazz Goes to Campus juga akan dimeriahkan oleh musisi Jazz Indonesia seperti Fariz RM, RAN, Mondo Gascaro, Sentimental Moods, The Groove, Sri Harunaga Trio feat Dira Sugandi, Tulus, Rendy Pandugo, Maliq & D'Essentials dan Remi Panossian Trio dari Prancis.

Para musisi ini nantinya akan perfomance di atas empat panggung yang disediakan oleh panitia. Tak hanya menggelar Festival Jazz, dalam acara ini juga dilaksanakan JGTC Clinic, JGTC Competition, JGTC Roadshow to Yogyakarta, JGTC Gathering and Charity Night, dan JGTC Community Night.

Mengangkat tema Jazzing Through Decades, Arya mengatakan, pihaknya ingin menampilkan beragamnya genre Jazz dari waktu ke waktu. Dengan beragamnya genre tersebut diharapkan dapat menyuguhkan perbedaan sekaligus kesamaan atmosfir yang ditimbulkan oleh keberagaman musik Jazz.

Sementara itu, Project Officer Jazz Goes to Campus Tahun 1989 yang juga Menteri Bappenas, Bambang Brojonegoro mengapresiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang selalu konsisten menggelar JGTC tiap tahunnya. Ia mengatakan, JGTC bukan hanya menampilkan festival Jazz kepada masyarakat, tetapi juga pelopor melahirkan bakat-bakat baru di musik Jazz. Diharapkan dengan adanya JGTC ini akan meningkatkan pariwisata Indonesia.

"Pemerintah sedang mendorong pariwisata, salah satunya yang bisa menarik wisatawan adalah dengan pertunjukan musik. Java Jazz sudah jadi ikon, paling tidak ini bisa menjadi alternatif musik Jazz yang terkait dengan pariwisata," tutur Bambang dalam sambutannya.

Ia berpesan kepada panitia JGTC agar terus menjaga jati diri JGTC yang sudah berusia 40 tahun ini dan terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam tiap gelaranya.

"JGTC tidak boleh kehilangan jati dirinya, kampus harus tetap jadi tempat mencari bakat-bakat baru.

Kepala Pusat Kegiatan Mahasiswa FEB UI, Pribadi Setiyanto, juga mengapresiasi panitia JGTC tahun ini yang akan membayarkan pajak hiburan atas penyelenggaraan JGTC ini. Hal ini merupakan kali pertamanya dan berharap menjadi inspirasi untuk kegiatan kampus yang lain. Ia juga mengucapkan kepada Kedutaan Besar Prancis yang sudah mendukung gelaran JGTC tiga tahun terakhir.

"Terimakasih kepada Pemerintah Prancis sudah mendukung kami. Kami tahu kebudayaan dan pendidikan menjadi konsern Pemerintah Prancis," tuturnya.

Buat kamu yang menggemari musik Jazz atau ingin tahu seperti apa musik Jazz itu, tunggu apalagi, datang dan saksikan Jazz Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya!

(sus)