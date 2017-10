JAKARTA – Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan kepada 1.300 manajer tingkat atas di MNC Group Management Forum XXIX, Jakarta Concert Hall iNews Center, Kamis 26 Oktober 2017.

Ia menekankan bahwa seseorang perlu berpikir dinamis dalam menjalankan suatu usaha. “Kita harus berpikir dinamis, different market condition, different business opportunity, different business model."

“Hidup tidak linier. Sukses tidak ditentukan dari usia, berapa lama bekerja, tapi dari kualitasnya," ujar Hary Tanoe.

Ia menjelaskan seorang pengusaha atau manajer harus berorientasi pada hasil bukan pada proses. “Orang yang result oriented selalu menemukan cara untuk mencapai tujuan," kata Hary Tanoe.

Ia juga menekankan agar selalu fokus karena hal itu akan membuat seseorang lebih efisien dan lebih cepat. Selain itu, disiplin juga harus diprioritaskan dan jangan pernah berkompromi dengan terlambat.

Seseorang juga jangan terjebak dengan zona nyaman. “Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, harus ada perubahan, coba terus sampai berhasil."

“Mengambil keputusan harus cepat, kalau bisa lima menit, kenapa harus lima hari? Asalkan informasi kita lengkap," seru Hary Tanoe.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia lahir untuk masyarakat yang bersatu adil dan makmur. “Tujuan Indonesia didirikan adalah membangun masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," ujar Hary Tanoe.

(fzy)