JAKARTA - Hampir enam bulan lebih kasus yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ‎(KPK), Novel Baswedan belum dituntaskan. Bahkan, hingga kini tidak ada kabar penyelesaian kasus tersebut dari pihak kepolisian.

Novel bahkan sudah pasrah terhadap penuntasan kasus yang membuat kedua matanya cedera hingga harus dilarikan hingga ke rumah sakit di Singapura tersebut. Namun demikian, kata kerabat Novel, Dahnil Anzar Simanjuntak, Novel akan tetap mencari keadilan setelah benar-benar pulih.

"‎Novel terus terang agak pesimis dengan penyelesaian kasusnya, dan lebih ke berharap saja kepada Allah SWT karena harapan keadilan dari penegak hukum entah kapan datangnya," kata Dahnil saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (27/10/2017).

Baca: Operasi Ditunda, Dokter di Singapura Periksa Lagi Retina Mata dan Glaukoma Novel Baswedan

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah tersebut menjelaskan, meskipun Novel agak pasrah terhadap kasusnya, namun dia akan terus berjuang mencari keadilan tersebut setelah pulih dan kembali ke Indonesia.

"Novel sadar terhadap itu, namun tidak membuat dia (Novel) berhenti berharap dan mencari keadilan, kami bantu orong mencari keadilan tersebut," pungkas Dahnil.

Simak: Enam Bulan Tak Kunjungi Pesantren, Anak Novel Baswedan Berharap Ayahnya Bisa Kembali Berkumpul

Sekadar informasi, hampir enam bulan lebih penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Kedua matanya terluka usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017, lalu.

Novel pun sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya pada bulan lalu. Namun demikian, dokter yang merawat kondisi mata Novel menganjurkan agar penyidik senior lembaga antirasuah tersebut dilakukan operasi kembali.

(fzy)