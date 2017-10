JAKARTA - Rasa cintanya terhadap mata kuliah Kimia Organik rupanya membawa nilai positif tersendiri bagi Hesty Purnamasari. Berkat ketelatenannya dan belajar dengan tekun, ia berhasil meraih predikat wisudawan terbaik Prodi S-1 Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (Unair) dengan IPK 3,79.

Hesty menjadi salah satu mahasiswa program fast track Magister Kimia Unair tahun 2016. Sebelumnya, ia pernah meraih Juara II Mawapres FST 2016 dan Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Green Innovation for The Better Future of Indonesia 2014.

Hesty yang aktif dalam Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKI) dan Forum Mahasiswa Madura (FORMARA) berbagi tips sukses menjalani studinya. Menurutnya, yang terpenting harus mengerti mana yang dikerjakan dulu dan mana yang bisa dikesampingkan.

“Segera laksanakan rencana keberhasilanmu hari ini, jangan tunda lagi. Jangan buang waktu karena waktu tidak bisa menunggu,” tuturnya seperti dilansir dari laman Unair, Sabtu (27/10/2017).

Dalam penelitian skripsinya, Hesty mengangkat judul “Pengaruh Katalis Terhadap Sintesis Etil-5-Metil-7-(1-Metil-2-Fenil-Vinil)-4, 7-Dihidrotetrazolo [1,5-a] Pirimidin-6-Karboksilat Menggunakan Modifikasi Reaksi Biginelli”.

Gadis asal Madura, Jawa Timur itu mengatakan hasil penelitian dengan metode berbasis Green Chemistry yang ia lakukan dapat dijadikan sebagai obat anti kanker.

“Ini hal baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya. Hasil sintesis yang saya peroleh memiliki aktivitas biologis, salah satunya sebagai anti kanker. Harapan saya, penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi di bidang kesehatan, khususnya pengobatan,” katanya.

Untuk melakukan penelitian ini, Hesty mengaku sempat harus mengulang dari awal ketika senyawa hasil sintesisnya jatuh dan pecah. Hambatan demi hambatan itu akhirnya tuntas tepat waktu berkat kegigihan dan keuletannya dalam menyelesaikan segala hal.

“Saat hasil sintesis saya jatuh dan pecah, itu yang membuat penelitian saya terhambat,” jelasnya.

(sus)