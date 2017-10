JAKARTA - Bisa meraih prestasi disaat banyak tugas dan peran yang harus dilakukan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sartika Wulandari. Ia berhasil meraih sebagai wisudawan terbaik S-2 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga (Unair) dengan IPK 3,91.

Sartika yang berprofesi sebagai perawat di RS Unair harus pandai membagi waktu antara profesinya sebagai perawat dan perannya sebagai ibu sekaligus mahasiswa. Hal itu sungguh tidak mudah.

Perempuan kelahiran 22 Desember 1984 itu menceritakan, terkadang ia harus mengorbankan salah satu peran untuk peran lainnya agar lebih optimal.

“Misalnya di akhir semester, tugas kuliah dan ujian menumpuk, terpaksa harus merelakan mengurung diri di kamar dan mendengar anak menangis ingin bermain dengan bundanya. Beruntung suami selalu siap sedia berbagi tugas dalam mengasuh anak,” katanya seperti dilansir dari laman Unair, Minggu (29/10/2017).

Tak berhenti di situ, penyuka novel metropop ini juga sering berbagi tugas dengan rekannya Saat mengikuti program pertukaran mahasiswa di The Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing (JRCKICN) di Fukuoka, Jepang, selama lebih dari dua minggu, ia rela berbagi tugas dengan sesama perawat.

”Bersyukur teman-teman sangat memahami kondisi saya dan tanpa diminta selalu menawarkan bantuan saat saya kesulitan membagi waktu,” paparnya.

Ia pun berbagi tips sukses menjalani perkuliahan dan bisa berprestasi. Menurutnya, pandai mengatur waktu yang baik sangat penting.

“Buatlah jadwal mingguan dan harian, apa yang harus dikerjakan. Di awal minggu saya biasanya membuat daftar tugas itu, selanjutnya membuat prioritas mana yang harus dikerjakan dulu dan di-mapping dalam jadwal harian dan mingguan,” jelasnya.

“Usahakan sebisa mungkin tidak menunda yang harus dikerjakan sesuai jadwal yang sudah dibuat,” tambahnya.

(sus)