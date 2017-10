BERLIN - Mercedes-AMG baru saja meluncurkan hypercar Project One di ajang Frankfurt Motor Show 2017. Mengetahui hal tersebut BMW tidak tinggal diam. Rencananya pabrikan yang bermarkas di Munchen, Jerman, itu segera meluncurkan sebuah hypercar untuk bersaing dengan Mercedes-AMG Project One.

Rencana tersebut dikemukakan langsung oleh Vice President BMW Dirk Hacker. Sebelumnya perusahaan tidak mempunyai rencana untuk mendatangkan hypercar, tapi karena kondisi pasar mengarahkan untuk menghadirkannya jadi mau tidak mau harus ikut.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami lebih fokus pada mobilitas masa depan daripada digitalisasi, daripada membangun hypercar. Tapi jika kita sampai pada keputusan untuk mengembangkan mobil sport super, maka kita harus bisa melakukan itu," ujar Dirk mengutip dari Carscoops.

Jika mendapat lampu hijau untuk diproduksi, maka kemungkinan besar hypercar BMW akan menggunakan motor listrik sebagai sumber penggeraknya.

Sementara mengenai Project One, mobil ini sengaja dibangun untuk merayakan ulang tahun ke-50 AMG. Mobil Formula One (F1) versi jalanan ini ditenagai dengan mesin bensin berkapasitas 1,6 liter, V6, turbocharged, yang dipadukan dengan empat motor listrik. Tenaga yang dihasilkannya mencapai lebih dari 1.000 hp. Akselerasi dari 0-198 kilometer per jam dapat dicapai dalam waktu kurang dari 6 detik dengan kecepatan maksimum mencapai 347 km/jam.

Project One bisa dioperasikan hanya mengandalkan motor listrik, namun jaraknya tidak jauh yakni hanya sekira 26 km.

Suasana interiornya dibangun dengan atmosefer layaknya mobil F1, termasuk penggunaan setir dengan banyak tombol. Namun tidak seperti mobil F1 yang hanya punya satu tempat duduk, tampung Project One dibuat dua orang.

Mercedes Benz akan mulai memproduksi Project One pada 2019. Hanya 275 unit Project One yang akan diproduksi dengan harga 2,4 juta poundsterling atau sekira Rp41,5 miliar. Tapi, jangan harap bisa memilikinya, karena semua unit sudah ludes dipesan. (san)

