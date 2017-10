NORTH DAKOTA - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengunjungi sebuah pangkalan Angkatan Udara Minot, North Dakota yang jadi markas senjata nuklir. Dia memperingatkan Korea Utara (Korut) untuk tidak meragukan kekuatan Washington dan menyerukan pasukan AS untuk bersiap-siap.

”Musuh-musuh kita tidak boleh meragukan kemampuan angkatan bersenjata Amerika Serikat,” kata Pence kepada para pasukan Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Minot.



Pangkalan udara itu menjadi markas bagi 26 pesawat pembom nuklir B-52 dan 150 rudal balistik antarbenua.



”Siapa pun yang akan mengancam bangsa kita harus tahu bahwa Amerika selalu mencari kedamaian, tapi jika kita dipaksa untuk membela diri atau sekutu kita, kita akan melakukannya dengan kekuatan militer yang efektif dan luar biasa,” ujar Pence.



Dia menggambarkan gudang senjata di Minot sebagai ”penghalau yang kredibel yang telah meyakinkan keamanan rakyat Amerika selama beberapa generasi”.



”Sekarang, lebih dari sebelumnya, panglima tertinggi Anda memerintahkan kepada Anda untuk bersiaplah,” seru Pence, seperti dikutip dari Politico, Sabtu (28/10/2017).

(Baca juga: Berdiri di Perbatasan Korut-Korsel, Menhan AS Disuguhkan Lagu Pyongyang vs K-Pop)



Seruan Pence ini muncul beberapa hari sebelum Presiden Donald Trump dijadwalkan untuk melakukan lawatan ke Asia yang akan mencakup kunjungan ke Korea Selatan.



Menteri Pertahanan AS James Mattis sudah lebih dulu melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan telah menyambangi Zona Demiliterisasi (DMZ) wilayah pemisah dua Korea yang terkenal sarat dengan ranjau darat.

(qlh)