SYDNEY - Sebuah pesawat kecil di Australia mengalami kecelakaan dan jatuh ke pepohonan hingga nyaris hancur. Kecelakaan tersebut sedikitnya menewaskan 2 orang penumpangnya. Pesawat tersebut jatuh ke pepohonan setelah mencoba menghindari jatuh ke jalan raya.

Sebagaimana diwartakan Daily Mail, Sabtu (28/10/2017), pesawat kecil tersebut tepatnya jatuh di pepohonan yang berada di dekat Jalan Raya Pasifik yang sibuk di Central Coast New South Wales. Bangkai pesawat yang nyaris hancur itu ditemukan di dekat Sungai Johns dan tengah terbang menuju Taree.

Pesawat itu diketahui merupakan jenis pesawat Cessna 182. Sebelumnya pesawat yang jatuh itu nyaris menghantam para pengendara di jalan raya. Sempat sedikit menghantam pinggiran aspal jalan, pesawat kemudian tergelincir masuk ke pepohonan hutan yang ada sisi jalan.

