MOGADISHU – Korban dua ledakan bom yang terjadi di Ibu Kota Mogadishu, Somalia jumlahnya bertambah. Dilaporkan jumlah korban tewas kini menjadi 17 orang yang sebagian besar terdiri dari polisi.

Dua ledakan bom tersebut terjadi hanya berselang 2 pekan pasca-insiden serupa terjadi dan menewasksn ratusan warga sipil. Sebagaimana disitat dari Strait Times, Minggu (29/10/2017), kelompok ekstrimis al Shabaab mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Baca Juga: Astaga! Serangan Bom Kembali Guncang Ibu Kota Somalia, Jumlah Korban Belum Diketahui

Bom bunuh diri ini pertama meledak setelah mobil yang membawa bahan peledak menabrak hotel Hablod Two, sekitar 600 meter dari istana kepresidenan yang kemudian disusul dengan serangan militan bersenjata ke gedung tersebut. Beberapa menit kemudian sebuah bom mobil kedua meledak di dekat bekas gedung parlemen di dekatnya.

BREAKING: Second explosion just heard in the same area as the first explosion, casualties reported. #Mogadishu is under attack.#Somalia pic.twitter.com/mm1YqZMnnS— Mogadishu Update (@Magdashi3) October 28, 2017