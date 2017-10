NEW YORK - Angin kencang disertai hujan deras di Timur Laut pada Minggu 29 Oktober, bertepatan dengan peringatan lima tahun Badai Sandy. Sebelumnya Badai Philippe terbentuk di dekat Kuba barat beberapa hari yang lalu dan meluncur ke Samudra Atlantik di Pantai Timur pada dini hari.

"Kami berada di musim yang luar biasa. Kami melihat Harvey di Texas, Irma di Florida, dan kemudian Maria menyeberangi Puerto Rico. Sekarang kami mendapat badai tropis lagi," kata ahli meteorologi Karen Maginnis, dilansir CNN, Minggu (29/10/2017).

Badai Philippe diperkirakan akan melintas ke arah timur laut dan bergerak menjauh dari Florida sekira 32 mph, dilaporkan oleh National Hurricane Centre dalam sebuah ramalan cuaca. Kekuatan maksimum yang ditimbulkan badai tersebut meningkat menjadi sekira 50 mph.

Badai Philippe diperkirakan tidak akan berubah menjadi topan yang hebat namun akan menghasilkan curah hujan tinggi di seluruh wilayah dan sampai 8 inci di daerah terpencil di Timur Laut dan New England. Diperkirakan embusan angin bisa mencapai kecepatan 50-60 mph.

"Kami masih melihat sistem yang sangat tidak terorganisir namun masih memiliki sedikit pukulan," kata Maginnis.

Badai tersebut diperkirakan akan terus bergerak dan menghasilkan angin dan hujan dengan curah tinggi untuk bagian timur New York dan New England pada Minggu 29 Oktober hingga Senin 30 Oktober. Sama seperti Badai Sandy yang menerjang New Jersey dan New York pada lima tahun yang lalu.

"Ini tidak akan setara dengan Sandy, kami tidak akan mengalaminya lagi, sebenarnya kami tidak mengharapkan adanya angin yang sangat kencang, hujan deras, pemadaman listrik yang hebat," kata Maginnis.

Pusat Badai Nasional mengatakan efek Badai Philippe telah membuat Kepulauan Bahama, Kuba, dan Florida Selatan terendam banjir, saat badai bergerak ke utara dengan kekuatan angin hampir 30 mph. Peramal cuaca mengatakan hujan juga akan mengguyur Kepulauan Cayman.

(pai)

(rfa)