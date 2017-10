BUKITTINGGI - Sekitar 800 petak kios di Kompleks Pertokoan Pasar Bertingkat, Pasar Atas, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat ludes terbakar, Senin (30/10/2017) pagi. Belum diketahui dari mana sumber api, namun api pertama kali terlihat di lantai dua Blok C dan cepat menjalar hingga menghanguskan Blok B hingga Blok E.



Petugas Sekuriti Pasar Atas Dedi Barat menuturkan, kebakaran pertama kali diketahui sekira pukul 5.45 WIB. Sampai pukul 8.00 WIB api masih menyala dan masih diupayakan pemadaman. Api yang membakar pertokoan depan Jam Gadang dalam waktu singkat sudah menyebar ke Blok C. Kobaran api membakar sekitar 800 petak toko di Blok A, B, dan E.



“Ini yang terbakar sudah semuanya, Blok A, B, C, D, sampai Blok E. Semua ada sekitar 800-an toko. Tahu pertama kali ada kebakaran dari teman tadi pagi yang menelefon, katanya api terlihat sudah besar di depan di lantai dua,” kata Dedi Barat.

(Pasar Atas Bukittinggi terbakar. Foto: iNews TV)

Sejumlah pedagang yang mengetahui kebakaran langsung mencoba membuka paksa tokonya untuk menyelamatkan barang-barang dagangannya. “Sudah terbakar semua, api sudah sampai ke belakang kedai kita yang di tengah. Kedai ada tiga, yang 2 belum terbakar tapi yang satu di Blok C sudah habis terbakar,” kata Uncu, pedagang baju Pasar Atas.

Petugas Pemadaman Kebakaran Kota Bukittinggi dibantu puluhan pemadam kebakaran dari daerah lain diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Luasnya lokasi kebakaran membuat upaya pemadaman belum berhasil, sampai pukul 9.00 WIB petugas masih berupaya memadamkan api.



Dari perkiraan sementara, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Sebab, kobaran api pertama terlihat menyebar di bagian atap lantai dua toko. Namun, kepolisian belum bisa memastikan sumber api karena belum bisa melakukan olah tempat kejadian.

