JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan kembali menunjukkan dukungannya kepada kendaraan listrik. Kali ini dia mendemonstrasikan motor listrik Viar di halaman kantornya, Senin (30/10).

Bersama Wakil Menteri Arcandra Tahar, Jonan mencoba Viar keliling halaman. Dari tiga motor yang disiapkan, Jonan memilih motor warna merah, Arcandra warna abu-abu. Selain menaiki sendiri, Jonan juga mencoba mengendarai dengan membonceng salah satu staf.

Jonan memberikan perhatian dan dukungan besar kepada motor listrik, salah satunya karena masyarakat akan bisa menghemat pengeluaran transportasinya. "Bagi masyarakat, pemakaian kendaraan listrik biayanya lebih murah," ucap Jonan.

Hitungan Jonan, motor listrik sangat hemat. Konsumsi listriknya sekitar 1,6kwh atau setara Rp 2.300 per 60 km pada kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dibandingkan pemggunaan Premium RON 88, bisa hemat sekitar Rp 7.000 per 60 km. “Jika sehari penggunaan 60 km, maka sebulan hemat sekitar Rp 200 ribu,” terangnya.

Baterai motor Viar bisa tahan sekitar 4-5 tahun. Harga baterai sekitar Rp 5 juta. Namun motor listrik tidak perlu biaya perawatan mesin, tidak ganti oli dan tidak perlu busi.

“Jadi anggap saja biaya ganti baterai itu sama dengan biaya perawatan mesin dan ganti oli. Pengisian baterenya juga mudah, cuma perlu colokan dengan kapasitas 4A di 100 – 240V selama 3-4 jam."

Jonan menegaskan, kementeriannya mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik. Tujuannya agar ketergantungan kepada BBM bisa dikurangi, impor BBM bisa ditekan, sehingga memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu juga untuk lingkungan yang lebih bersih.

Sebelumnya di tempat yang sama Jonan sudah mencoba motor listrik Gesits, kreasi ITS bersama Gatansindo dan Wika Konstruksi. Berbeda dengan Gesits yang baru tahap prototipe, Viar sudah diproduksi dan dipasarkan. Selain mencoba, Jonan juga langsung membeli motor yang dijual di kisaran harga Rp 16 juta itu.

Viar diproduksi di Semarang dengan teknologi baterai dan penggerak motor dari Bosch GMBH. Dalam pengembangannya pihak produsen menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM).

