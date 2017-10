JAKARTA - Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie terlihat khusyuk dan terpukau mendengarkan lantunan ayat suci Alquran oleh dua putri Yusuf Mansur, Wirda Salamah Ulya dan Qumii Rhmatul Ulmu di The Habibie & Ainun Library.

Dalam video yang diunggah Wirda di Instagram-nya, @wirda_mansur itu tampak Habibie yang mengenakan setelan jas dan berpeci khusuk mendengarkan setiap bacaan yang dibacakan Wirda dan adiknya.



Wirda dalam keterangan video menulis, "Judulnya, ngaji buat eyang Habibie insya Allah dapet doanya Eyang buat semuanya, biar bisa jadi generasi ke-5 dan ke-selanjutnya Indonesia yang bisa bikin Pesawat," tulis Wirda seperti dikutip Okezone, Selasa (31/10/2017).



Selanjutnya Wirda kepada followers-nya menyatakan dukungannya atas kampanye pembuatan pesawat R80. "Untuk turut mewujudkan cita2 bangsa, supaya punya Pesawat sendiri. Di kawal lgsg oleh eyang Habibie. Mudah2an umur beliau Allah panjangkan & sehatkan selalu. Aamiin..," lanjutnya.

Di kolom komentar, netizen menunjukkan kebanggaannya kepada dua putri Yusuf Mansur itu yang meski masih muda, sudah mampu bertemu dan bahkan membaca Alquran dengan merdu di depan Habibie.



"Thanks wirda, you inspiring me to believed in my dreams :')" tulis @naiarfd.



"Ini bru generasi yg prlu dikasi jempol. Good wirdaaa," katra @inaasti-a.

