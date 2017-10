JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi menolak daftar ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh manajemen tempat hiburan malam Alexis. Karyawan Hotel Alexis pun terancam kehilangan pekerjaannya atas penutupan tersebut.

Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah mencari solusi mengantisipasi karyawan Hotel Alexis yang terancam kehilangan pekerjaannya. Sandi mengatakan telah menyiapkan tempat baru bagi para pekerja Alexis itu. Mereka akan disalurkan ke perusahaan-perusahan binaan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

"Akan disalurkan melalui Kadisnaker ke industri hotel serupa yang beraktivitas di restoran. Banyak rekan-rekan di restoran dari OK OCE yang membutuhkan layanan," kata Sandiaga di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Bagi Sandiaga, menyalurkan para pekerja Alexis itu bukan perkara yang susah karena mereka telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu. Pihaknya pun tak akan kesulitan untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang kebetulan membutuhkan pekerja.

Tidak hanya itu, bagi para pekerja di unit Griya Pijat Alexis dapat juga bergabung dengan program OK OCE andalan Sandiaga. Mereka akan di-training dan didampingi sampai bisa mandiri di usaha bidang kecantikan, seperti salon maupun spa, yang telah biasa mereka geluti.

"Warga memiliki KTP DKI mungkin bisa juga masuk ke program untuk kecantikan, spa, tentunya berbasis spa yang terbuka dan juga bisa kita arahkan ke kegiatan salon kecantikan dan rias pengantin dan lain sebagainya," pungkasnya.

(erh)