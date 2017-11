PONTIANAK - Dua kurir narkoba berinisial DS dan MS ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Kayu Manis 1, Pontianak Barat (Jeruru) pada Minggu 29 Oktober sekira pukul 19.30 WIB. Hasil penangkapan ini, petugas menyita 8 kilogram sabu dan 4.895 butir ekstasi.

Dalam konferensi pers di kantornya, Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Nasrullah menjelaskan kedua kurir ini ditangkap saat berboncengan sepeda motor jenis Honda Revo berwarna hitam, bernomor polisi KB 5645 AM.

Kedua pria itu tengah membawa delapan paket dan dua paket pil ekstasi. Masing-masing paket dikemas dengan plastik dan dilakban. Lalu semua paket dimasukan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.

Rencananya, barang haram yang diduga berasal dari Malaysia ini akan diberikan kepada seseorang berinisial AS yang saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Memang ini agak sulit, yang punya si AS ini sampai sekarang belum dapat (ditangkap). Akan dibawa kemana kita belum tahu. Sementara dua orang ini (hanya) kurir," kata Nasrullah kepada sejumlah wartawan, Selasa (31/10/2017).

Dia membeberkan, hasil pemeriksaan sementara diketahui modus operandi jaringan ini bermula saat AS memerintahkan DS dan MS menghampiri seunit mobil sedan biru pelat QLC, Sarawak, Malaysia, yang berhenti di lokasi penjualan tahu Sumedang, Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Minggu 29 Oktober sore.

Sebagai kode, mobil yang dimaksud menyalakan lampu sein kiri. Menggunakan modus ini, DS dan MS dengan mudah serah terima narkoba dua jenis ini. "Dari pejelasan mereka, dapat perintah bosnya (AS). Mereka disuruh datang ke tahu sumedang itu, di sana setelah terima barang, mereka langsung pergi (bubar)," jelas Nasrullah.

Setelah perintah pertama sukses dijalankan, narkoba-narkoba itu selanjutnya akan dibawakan ke AS yang mengendalikan di kawasan Jeruju. Belum sempat menemui AS, dua orang kurir itu keburu diciduk. Petugas lalu berupaya menangkap AS. "Tapi yang bersangkutan (AS) sudah tidak ada di tempat," ucapnya.

Saat ini, AS masih diburu. Untuk melacak keberadaannya, BNNP berkerjasama dengan instansi terkait. "Kita minta bantu pihak Imigrasi jika kemungkinan akan ke luar negeri. Itu upaya yang kita lakukan," ujarnya.

Keseharian DS merupakan seorang buruh bangunan. Sedangkan MS adalah sopir truk. Keduanya tergiur menjadi kurir karena diimingi AS dengan bayaran yang cukup besar. Sekali jalan, dari Ambawang menuju Pontianak Barat mereka dijanjikan imbalan Rp5 juta. Sementara AS, dari pantauaan BNNP Kalbar, merupakan pemain lama.

"Mereka (DS dan MS) baru satu kali ini (jadi kurir). Kurir itu kan begitu dibutuhkan, dipanggil, kemudian dibayar. Dan AS itu memang pemain, namun barang yang dipantau kecil. Tetapi faktanya begitu ditangkap barangnya banyak," pungkas Nasrullah.

Melihat fenomena gunung es ini seakan tidak ada habisnya. Padahal, narkoba yang ditangkap bukan sedikit. Bahkan pelaku-pelakunya sudah banyak yang ditembak mati. Namun, masih saja ada upaya menyelundupkan barang haram yang diduga berasal dari Malaysia ini ke Indonesia melalui Kalbar.

Anehnya, narkoba-narkoba ini bisa lolos pengawasan di pintu-pintu perbatasan. Padahal, di setiap pintu perbatasan banyak petugas yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ketika sudah masuk ke Kalbar atau pusat kota, barang haram ini baru terungkap.

Seakan tak mau disalahkan, Kasi Penindakan Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar), S P Sihombing memberikan penjelasan. Ia menyebutkan, mobil beserta barang bawaan dari Malaysia masuk ke Kalbar harus melalui proses pemeriksaan tiga instasi di pintu perbatasan. Namun tidak serta merta semua mobil bisa dilakukan proses pemerikasaan. Prosedurnya, setiap mobil bisa diperiksa berdasarkan manajemen resiko.

"Jadi yang kita curigai berdasarkan informasi yang didapat, baru melakukan pemeriksaan yang mendalam. Namun kalau kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengakibatkan antrian panjang," jelasnya.

Dengan kejadian ini, Sihombing berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan setiap anggotanya di lapangan. "Nanti akan bangun koordinasi dengan Polda dan Imigrasi, ketika mobil termasuk orangnya yang tidak kembali kita lapor ke Polda," ucapnya.

