APA yang ada dalam benak Anda saat melihat perkampungan kumuh di tengah kota besar? Rasa prihatin pasti mencuat. Tak hanya karena melihat penduduk di perkampungan kumuh yang hidup dengan segala keterbatasan, tapi juga mengkhawatirkan kesehatan sanitasi deretan rumah tak layak huni tersebut.

Kebutuhan akan tempat tinggal layak memang bisa dikatakan sangat vital. Bukan hanya bagi masyarakat yang terpaksa tinggal di perkampungan padat penduduk, tapi juga bagi kaum urban yang hanya bisa memiliki rumah di lokasi yang sangat jauh dari tempat bekerja. Ini karena semakin tingginya harga tanah di perkotaan lantaran lahan yang semakin sempit dan langka. Akibatnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seringkali harus berjuang keras demi bisa memiliki rumah layak tinggal.

Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di perkotaan memang menjadi tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Tak heran jika Hari Habitat Dunia yang diperingati setiap Senin pertama Oktober mengusung tema Mewujudkan Rumah yang Terjangkau.

Menyikapi kebutuhan bagi MBR ini, pemerintah tentunya tak tinggal diam. Ada banyak program yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa dari tiga kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), baru sandang yang terpenuhi dengan baik. Sementara untuk pangan dan papan, belum bisa terpenuhi kebutuhannya secara maksimal.

“Dalam penyediaan rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perizinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR," paparnya.



Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan permukiman layak huni. Melalui Program Satu Juta Rumah, Pemerintah menargetkan 70 persennya merupakan rumah yang diperuntukan bagi MBR dan 30 persen untuk Non MBR. Data per 23 Oktober 2017, capaian Pogram Satu Juta Rumah mencapai 663.314 unit atau bertambah 39.970 unit dibandingkan capaian bulan September sebanyak 623.344 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas rumah yang terbangun diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 544.870 unit, sementara rumah non MBR sebanyak 118.444 unit.



Rumah MBR yang dibangun maupun direhabilitasi dengan anggaran Kementerian PUPR sebanyak 182.549 unit melalui program pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa), rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya dan dana alokasi khusus bidang perumahan.

Ini belum termasuk rumah MBR yang dibangun Pemerintah Daerah sebanyak 148.180 unit, aksi sosial perusahaan (CSR) sebanyak 118 unit, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 40.038 unit, masyarakat sebanyak 75.451 unit, dan yang dibangun oleh para pengembang sebanyak 96.968 unit.

Di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tak luput dari perhatian pemerintah dan para pengembang. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pengembang perumahan Mega Asri 2. Pengembang ini membangun 200 unit rumah subsidi tipe 36. Rumah tipe 36 tersebut sudah dilengkapi listrik 1.300 watt, air PDAM, jalan rabat beton lebar 5 meter, pagar, pos penjaga, lampu penerang jalan dan taman bermain. Perumahan tersebut dibangun di Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya atau 7 km dari Kota Pontianak.

"Tidak sulit menjual rumah subsidi. Pembelinya MBR umum, namun banyak juga PNS, anggota TNI dan Polri. Kebanyakan bekerja di Kota Pontianak," kata Hermawan selaku pengembang perumahan tersebut, pada Kamis 26 Oktober 2017.



Diakui Hermawan, dalam pembangunan hunian tersebut proses perizinan IMB sudah lebih cepat, namun masih menghadapi kendala pemecahan sertifikat dan sebelumnya untuk penyambungan listrik yang membutuhkan waktu lama.



Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga tak perlu khawatir, karena selain bisa tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang layak huni, rumah subsidi tersebut juga dibangun tak asal-asalan. Untuk kualitas bangunan rumah, Hermawan juga mengaku sudah mengacu pada Kepmen Kimpraswil No. 403 tahun 2002 tentang pedoman pembangunan rumah sederhana sehat yang ditetapkan Pemerintah. Dikatakan Hermawan, spesifikasi teknis perumahan tersebut antara lain beton bertulang dan dinding bata, pondasi tapak beton bertulang cerucuk, atap baja ringan, plafon besi hollow dan gipsum serta kusen kayu jendela kaca dan sanitasi.



Sejak mulai dibangun dari 2016, sudah 95 persen rumah subsidi KPR FLPP terjual. Menurutnya dengan melihat antusiasnya pembeli, maka pada tahun 2018 akan kembali dibangun rumah subsidi sebanyak 200 unit.

Di Kalimantan Barat sendiri, harga rumah yang dijual sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni Rp135 juta. Para pemiliknya harus memenuhi syarat, yakni belum memiliki hunian, belum pernah menerima subsidi rumah, dan berpenghasilan tidak lebih dari Rp4 juta per bulannya. Uang muka dan angsuran bulanan tergolong cukup ringan. Dengan plafon kredit maksimum Rp128 juta dan tenor 15 tahun maka MBR akan membayar per bulannya sebesar Rp1 juta. Mereka juga memperoleh bantuan subsidi bantuan uang muka sekitar Rp4 juta.

Tentunya ini menjadi kabar yang membahagiakan, mengingat Masyarakat Berpenghasilan Rendah berarti kini bisa hidup lebih layak dengan pemukiman yang sehat.

(hth)