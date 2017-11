NEW YORK - Teror truk di New York, Amerika Serikat (AS), yang sedikitnya menewaskan 8 orang ternyata tak membuat pemerintah kota menghentikan gelaran lomba marathon. Otoritas New York tetap akan mengadakan lomba marathon sesuai dengan rencana yakni pada Minggu 5 November.

"Lomba Marathon akan berjalan sesuai jadwal. Ini akan menjadi acara yang luar biasa, seperti biasanya," ujar Wali Kota New York, Bill de Blasio sebagaimana dikutip dari Strait Times, Kamis (2/11/2017).

Ia menambahkan, gelaran lomba tersebut akan diselenggarakan dengan peningkatan keamanan yang sangat ketat. Lomba tersebut sendiri melibatkan lebih dari 50 ribu pelari dan sekira 2,5 juta orang yang menyakisikan lomba tersebut di jalan-jalan di Big Apple.

Peningkatan keamanan tersebut, akan dilakukan dengan menempatka armada truk dari pihak berwenang untuk mencegah serangan kendaraan. Selain itu para petugas polisi juga akan ditempatkan di atap-atap bangunan agar lebih mudah mengawasi kerumunan.

Sebagian besar polisi yang ditempatkan di atap bangunan merupakan pasukan penembak jitu. Kemudian petugas berseragam juga akan ditempatkan di sepanjang rute perlombaan. Tak cukup sampai di situ Kepala Polisi, New York Carlos Gomez menjelaskan jika polisi berpakaian preman juga akan bergabug dalam kerumunan masyarakat.

"Mereka akan bergaul dengan orang banyak untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan," kata Gomez.

Sebelumnya, serangan teror yang terjadi di Manhattan ini juga tidak menyurutkan semangat warga untuk merayakan Halloween. Pawai Halloween itu dimulai dengan berjalan kaki sekira 1,6 kilometer (km) dari lokasi serangan teror truk. Ribuan orang ambil bagian dalam parade tersebut. Seorang peserta, Cathryn Strobl mengatakan, dirinya tidak akan membiarkan serangan teror itu menghantui dirinya.

Identitas pelaku penyerangan diketahui sebagai sebagai seorang pria berusia 29 tahun keturunan Uzbekistan bernama Sayfullo Saipov. Saksi melaporkan tersangka tersebut meneriakkan ‘Allahu Akbar’ menurut empat sumber dari otoritas setempat. Kini Satuan Tugas Terorisme FBI mengambil alih penyelidikan.

