PETALING JAYA – Pangeran Charles dan istrinya Camilla Parker akan mengunjungi Malaysia dalam rangka tur Asia. Ia akan berada di Negeri Jiran mulai hari ini, Kamis (2/11/2017), hingga Rabu 8 November 2017.

Dalam sebuah pernyataan resmi, pihak pemerintah Malaysia mengatakan bahwa Pangeran Charles dan Camilla akan didampingi oleh delegasi resmi dari Clarence House serta pejabat dari Komisi Tinggi Inggris. Mereka akan menemani pasangan dari Kerajaan Inggris itu selama seminggu penuh.

“Yang Mulia akan mengunjungi sejumlah tempat dan berpartisipasi dalam berbagai peristiwa penting untuk memperingati 60 tahun terjalinnya hubungan bilateral Malaysia dengan Inggris Raya,” tutur pemerintah Malaysia dalam sebuah pernyataan resmi, sebagaimana dikutip dari Asia One, Kamis (2/11/2017).

Selama melakukan kunjungan kenegaraan tersebut, Charles dan Camilla akan bertemu warga Malaysia dari semua lapisan, mulai dari pihak kerajaan, anak-anak kurang mampu, masyarakat sipil, serta perwakilan dari komunitas bisnis. Tak hanya itu, mereka juga akan membahas kontribusi guna meningkatkan hubungan antara kedua negara.

Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pangeran Charles. Oleh karena itu, kedatangan ayah dari Pangeran William dan Harry itu sangat bersejarah bagi Negeri Jiran.

Sebelumnya, perwakilan kerajaan Inggris pernah dua kali mengunjungi Malaysia. Kunjungan pertama dilakukan oleh Her Majesty Queen Elizabeth II dan Duke of Edinburgh. Mereka datang untuk menghadiri pembukaan resmi Commonwealth Games ke-16 yang diadakan di Kuala Lumpur pada 20-23 September 1998. Sementara kunjungan kedua, dilakukan oleh Duke of Edinburgh pada September 2012.

Menurut pemerintah Malaysia, hubungan bilateral kedua negara memang luas dan substantif. Mereka bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi digital, teknologi hijau, energi terbarukan, budaya, serta pariwisata.

Bagi Malaysia, Inggris merupakan mitra bisnis penting. Pasalnya, Inggris merupakan rekan dagang terbesar ketiga di Malaysia dan Eropa. Selain itu, lebih dari 18 ribu orang Malaysia juga belajar di Inggris saat ini.

Pangeran Charles beserta sang istri akan datang ke Malaysia setelah mengunjungi Singapura. Setelah selesai melakukan kunjungan kenegaraan di Negeri Jiran, mereka akan menuju persinggahan terakhir tur Asia di India. (DJI)

