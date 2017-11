JAKARTA – Jarak ribuan kilometer tidak menyurutkan semangat direksi Voice of America mengunjungi mitranya di Indonesia. Kamis (2/11/2017), rombongan kecil dari Negeri Paman Sam itu bertandang ke kelompok media terbesar di Asia Tenggara, MNC Group.

Deputy Director Voice of America, Sandy Sugawara memimpin delegasi media yang telah berdiri selama 75 tahun ini. Ia memboyong Chief VOA Indonesian Service, Nadia Madjid; Executive TV Producer VOA Indonesian Service, Helmi Yohannes; Senior TV Producer at Voice of America, Patsy Widakuswara; Digital Media Lead VOA Indonesia, Dian A Widyastuti; dan Direktur VOA Jakarta, Agus Sunarto.

Kedatangan Sugawara dan timnya disambut langsung News Director MNC Media, Arya Sinulingga. Ia ditemani Editor in Chief RCTI, Atika Suri; News Production Manager RCTI, Latief Siregar; News Production Manager iNews TV, Khoiri Akhmadi; Editor in Chief GTV, Apreyvita; Editor in Chief MNCTV, Rizal Yusaac; Editor in Chief iNews, Yadi Hendriana; Editor in Chief iNews.id, Masirom; Deputy Editor in Chief of Network, Tommy Tjokro; dan GM Support Ediyanto Budi.

Ibarat kawan lama, kedua petinggi media besar tersebut membahas perkembangan kinerja mereka dan tren seputar digital media dalam suasana hangat.

Deputy Director Voice of America, Sandy Sugawara mengaku sangat terkesan dengan courtesy visit kali ini.

"Pertemuan hari ini amat hebat dan menyenangkan. Sangat menarik mendengarkan apa yang MNC Group lakukan untuk menghadapi era digital, perubahan-perubahan yang terjadi serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk terus terhubung dengan para audiens digital," ujar Suwagara di MNC News Center, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

Sementara itu, News Director MNC Media, Arya Sinulingga menjelaskan, MNC Media telah terintegrasi tidak hanya melalui koneksi antarstasiun televisi lokal di penjuru Indonesia, tetapi juga mengembangkan tayangan berita multiplatform sesuai era digital. Arya menyebut, MNC Group juga menjadi tempat yang sesuai untuk membangun karier di bidang media.

"Karena MNC Group memiliki banyak stasiun televisi dan media massa, karyawan kami bisa membangun jenjang karier yang lebih matang. Kami kini sedang menyiapkan pendidikan menyeluruh untuk semua karyawan. Jadi sambil belajar, mereka bekerja membangun karier. Saya ingin pemred setara dengan doktor. Idealnya begitu. Jadi kalau pemred mengajar di perguruan tinggi, bisa diadu dengan para dosen yang juga sudah doktor," papar Arya.

Pertemuan ini juga diisi diskusi mengenai kerjasama antarkedua media. Usai pertemuan, rombongan dari Washington DC ini berkeliling MNC News Center untuk melihat berbagai fasilitas di MNC News Center. Di gedung ini, semua stasiun berita MNC yaitu RCTI, Global TV, MNC TV dan i-News TV berkantor. MNC News Center juga menjadi pusat pemberitaan berbagai platform seperti media cetak, media online dan radio.

