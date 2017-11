JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk tidak memperpanjang izin operasi Hotel Alexis yang berlokasi di Pademangan, Jakarta Utara.

Anggota DPR RI Komisi VI dari PKB Neng Eem Marhamah mengatakan, Pemprov DKI jangan hanya memberhentikan izin hotel Alexis. Menurutnya, penutupan Hotel Alexis juga harus dibarengi dengan memberikan solusi terhadap karyawan hotel yang dirumahkan.

"Saya ingin Pemprov DKI memberikan solusi kepada karyawan Alexis tersebut," ujar Eem Marhamah kepada Okezone, Kamis (2/11/2017).

Menurutnya, para karyawan Hotel Alexis yang menganggur dapat diberikan pekerjaan baru atau diberikan kesempatan untuk membuka usaha.

"Kami ingin Pemprov DKI berikan peluang usaha kepada karyawan Alexis yang terkena dampak kemungkinan pengangguran," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah mencari solusi mengantisipasi karyawan Hotel Alexis yang terancam kehilangan pekerjaannya. Sandi mengatakan telah menyiapkan tempat baru bagi para pekerja Alexis itu. Mereka akan disalurkan ke perusahaan-perusahan binaan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

"Akan disalurkan melalui Kadisnaker ke industri hotel serupa yang beraktivitas di restoran. Banyak rekan-rekan di restoran dari OK OCE yang membutuhkan layanan," kata Sandiaga.

