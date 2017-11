BLITAR – Seorang kakek yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menciptakan sebuah alat daur ulang kantong plastik. Menariknya, hasil daur ulang berupa bahan bakar minyak (BBM).

Alat daur ulang ciptaan Muryani (59), mampu menghasilkan BBM jenis premium, solar dan minyak tanah. Tak hayal, BBM “ciptaannya” diburu warga yang membutuhkan.

Alat daur ulang tercipta berawal dari keprihatinannya terhadap tumpukan sampah di bank sampah Kelurahan/Kecamatan Wlingi, Blitar, tempatnya bekerja. Sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap bagi warga sekitar dan berpotensi mengganggu kesehatan.

Kemudian, Muryani berusaha menciptakan sebuah alat atau mesin untuk daur ulang sampah itu dan berhasil. Sistem kerja alat ciptaan Muryani yakni dengan cara membakar sampah kantong plastik dan uapnya menjadi bahan bakar yang langsung terpisah, yakni premium, solar, dan minyak tanah.

Warga Wilingi itu memberi nama BBM temuanya Bahan Bakar Minyak Plastik. BBM hasil daur ulang sampah itu terkadang dijual ke warga sekitar yang membutuhkan, dengan harga terjangkau.

Salah satu warga yang sering membeli BBM premium karya Muryani yakni Nur Ali. Dia sengaja membeli premium milik Muryani karena harganya lebih murah. “Harganya cuma Rp7 ribu per liter,” aku Ali.

Ali mengaku, motornya tidak pernah mengalami kendala, bahkan tarikannya sama saat motor diisi bbm dari SPBU.

Sementara itu, Muryani mengatakan, alat destilator ciptaannya memiliki kapasitas 10 kilogram. Untuk bahan sampah kantong plastik 10 kilogram dapat menghasilkan bbm jenis solar 6 liter, premium 2,5 liter, dan minyak tanah sebanyak 1,5 liter.

“Dalam sehari alat ini mampu menyuling sampah kantung plastik menjadi bbm sebanyak dua kali. Sementara untuk sekali penyulingan butuh waktu sekitar empat jam,” aku Muryani.

Untuk BBM jenis premium ciptaan Muryani dijual Rp7 ribu per liternya, solar Rp6.500 per liter, sedangkan minyak tanah Rp9.500 per liter. Kendati manfaat temuan Muryani sudah dirasakan warga, tapi temuan itu belum ada izinnya.

“Saya kesulitan mengurus perijinan, apalagi hak paten. Saya hanya tamatan sekolah dasar dan bekerja mengambil dan memilah sampah di bank sampah ini,” pungkasnya.

(ris)