JAKARTA - Mengisi waktu kuliah tidak melulu dengan hadir dalam sesi di kelas. Namun juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan akademis di tingkat nasional maupun internasional.

Seperti yang dilakukan oleh Irvandias Sanjaya, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM yang turut berpartisipasi dalam kongres dunia “The 11th World Congress on Adolescent Health (IAAH) di Aerocity, India pada 25-29 Oktober 2017 lalu.

“Saya berhasil mendapatkan beasiswa penuh dari MAMTA Foundation yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan India untuk ikut dalam kongres ini,” ujarnya seperti dilansir dari laman UGM, Kamis (2/11/2017).

Irvan menyampaikan kongres tersebut diikuti 1.000 peserta dari berbagai negara di dunia. Selama empat hari penuh, para peserta yang terdiri dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah, dan media mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Ministry of Health and Family Walfare Government of India yang bekerjasama dengan MAMTA Foundation.

“Dalam kongres ini dibagi dalam dua kelompok, yakni delegate dan youth delegate. Sementara saya masuk dalam youth delegate,” tuturnya.

Pada kongres tersebut, Irvandias bersama dengan anggota tim mengambil tema tentang "Adolescent Heath in Humanitarian Setting". Mereka berhasil membuat sebuah draft solusi terkait upaya memperjuangkan hak-hak kesehatan fisik dan mental remaja di dunia.

“Saya merasa bangga bisa mengikuti kegiatan ini dan berkontribusi di dalamnya,” katanya.

Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman dengan mengikuti kongres ini. Selain membuka wawasan dan pengetahuan baru terkait bidang kesehatan remaja juga mendorong kontribusi dalam membangun dan mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap remaja.

