MOSKOW - Belum lama ini salah seorang pengguna Russian social network VK tanpa sengaja bertemu dengan mobil yang bisa dibilang aneh. Pasalnya mobil penumpang ini memiliki bentuk bodi yang tidak biasa, dan punya delapan roda tidak seperti kendaraan pada umumnya.

Dari informasi yang didapatnya, mobil ini merupakan kendaraan Amphibious All-Terrain Vehicle (AATV) yang dibangun oleh Design Bureau of the Chelyabinsk tractor hydraulics pada 1950an. Demikian dilaporkan Russian Beyond.

Sekilas kendaraan berwarna silver itu seperti raksasa bermuka dua. Berat mobil secara keseluruhan hanya 600 kilogram saja, tidak lebih dari sedan besar. Mobil ini ringan karena dibangun menggunakan aluminium sebagai material utamanya.

Informasi lain tentang kendaraan itu adalah beberapa suku cadangnya diadopsi dari mobil klasik GAZ-M20 Pobeda dan sudah menggunakan sistem penggerak empat roda. (san)

(ton)