WASHINGTON – Pejabat Korea Utara (Korut) yang kini membelot ke Korea Selatan (Korsel), Thae Yong-ho, mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Selatan (AS) bahwa perubahan sedang terjadi di negara asalnya. Ia menambahkan, rezim tersebut mungkin tidak dapat menahannya.

"Ada perubahan besar dan tak terduga yang terjadi di Korut. Bertentangan dengan kebijakan resmi dan keinginan pemerintah, kini pasar bebas berkembang," kata Thae kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR di Capitol Hill, Washington, AS, dinukil Chosun Media, Jumat (3/11/2017).

"Warga tidak peduli dengan propaganda negara. Mereka makin sering menonton film dan drama Korsel yang diimpor secara ilegal," tambahnya.

Selain itu, Thae meminta AS untuk menggunakan lebih banyak pendekatan halus dan lebih persuasif (soft power) untuk mendukung perubahan ini.

"Kita bisa mendidik penduduk Korut untuk berani berdiri dengan menyebarkan informasi dari luar. Namun, apakah AS benar-benar dapat melakukan hal ini? AS menghabiskan miliaran dolar untuk mengatasi ancaman militer. Namun, berapa yang AS keluarkan setiap tahun untuk menyebarkan informasi yang melibatkan Korut dalam setahun? Sayangnya, hal itu sangat kecil," tambahnya.

BACA JUGA: Tak Biasa, Korut Gelar Latihan Evakuasi Massal dan Persiapan Perang, Ada Apa Ya?

Thae, yang merupakan orang nomor 2 di Kedutaan Besar Korut untuk Inggris sebelum membelot ke Korsel juga menambahkan, "Rezim Korut sangat takut dengan penyebaran informasi (dari luar Korut). Jadi saya pikir, jika kita terus menyebarluaskan dan jika kita terus membuat konten yang dibuat khusus untuk Korut, maka saya pikir kita bisa membuat perubahan di Korut," jelasnya.

Selain itu, Thae juga mendesak pemerintah AS untuk bernegosiasi dengan China untuk membuat rute pelarian yang aman dari Korut ke Korsel, yang akan mengakibatkan pembelotan massal warga Korut dan dapat menyebabkan jatuhnya kepemimpinan Kim Jong-un.

Thae menjelaskan bahwa Kim Jong-un tidak sepenuhnya memahami kekuatan militer AS dan mendorongnya untuk mengembangkan senjata nuklir. Pemimpin diktator tersebut memancing pembicaraan langsung dengan Washington agar pasukan AS mundur dari Korsel. Dengan cara itu, Kim percaya bahwa investor asing akan menarik diri dari Korsel, memicu keruntuhan seperti di Vietnam Selatan.

BACA JUGA: Menlu Korsel dan Kanada Bahas Kerjasama untuk Hadapi Ancaman Nuklir Korut

"Sebelum ada tindakan militer yang diambil, saya pikir perlu bertemu Kim Jong-un setidaknya sekali untuk memahami pemikirannya dan untuk meyakinkannya bahwa dia akan hancur jika melanjutkan arahannya saat ini," tambahnya.

Ketika ditanya apakah pemimpin Korut mampu meluncurkan serangan nuklir terhadap Korsel, Thae mengatakan bahwa dia tidak dapat mengatakan dengan pasti, namun dia yakin Kim Jong-un mampu melakukan apa pun saat merasa terancam.

(pai)

(rfa)