JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno disambangi Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar. Kedatangannya kali ini untuk membicarakan peningkatan kerjasama antara Indonesia, khususnya Jakarta, dengan Singapura.

"Hari ini kami sangat beruntung kehadiran pak duta besar Singapura, negara sahabat di Balai Kota. Dan kami berdiskusi tentang bagaimana terus meningkatkan kerjasama yang telah baik," ucapnya di Balai Kota Jakarta Jumat, (3/11/2017).

Menurut Sandi, jajarannya akan berkaca dan juga mencontoh negara Singapura dalam beberapa hal. Salah satunya terkait investasi dan konsep smart city.

"Antara kota Jakarta dan Singapura. beberapa fokus area yang kita bicarakan satu adalah kita bisa meningkatkan ease of doing business (kemudahan dalam berbisnis) Jakarta belajar dari Singapura. Seperti kita ketahui, kita tahun ini mendapat predikat (ease of doing business) nomor 72, Singapura mendapat predikat nomor 2 jadi kita bisa banyak belajar dari Singapura," ujarnya.

Dikatakan Sandiaga, dirinya pun pernah diingatkan Presiden Joko Widodo agar DKI Jakarta bisa belajar dari Singapura, terutama soal konsep perkotaan. "Mengenai perumahan, waktu pertemuan dengan Bapak Presiden Minggu lalu, itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa ada beberapa area di Singapura yang patut menjadi contoh untuk pembangunan Jakarta," terangnya.

"Terakhir kita bicara mengenai smart city, beberapa smart city yang bisa juga berkolaborasi dengan Singapura membuat data-data untuk mengambil kebijakan dengan lebih baik ke depan," pungkas Sandiaga.

Sementara, Anil Kumar tujuannya ke Balai Kota, pertama adalah untuk menyampaikan selamat pada Sandiaga Uno yang telah dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI. Kerjasama antara Singapura dengan Jakarta, sambungnya, bukan suatu yang baru.

"Kita ada track record yang kuat antara Jakarta dan Singapura. Mungkin teman-teman tahu Singapura adalah investor tingkat pertama di Indonesia. Saya kira seperti disebut Pak Wagub tadi. Kita akan melihat apakah ada kesempatan untuk kerjasama baru. Dan sebelum itu selama masa jabatan Bapak Jokowi dulu sudah ada kerjasama Singapura dan Jakarta. Kerjasama ini akan dilanjutkan di masa kepemimpinan Anies-Sandi," tandasnya.

