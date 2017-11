JAKARTA - Mahasiswa Indonesia kembali menoreh prestasi di tingkat internasional. Kali ini adalah mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Jhoice Noor Syahid (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) dan M. Hanif Arrazi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang berhasil menjadi penyaji terbaik di ajang Indonesia Student Association Scientific Conference (ISACS) 2017.

Acara yang digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Osaka-Nara Jepang di Ichiko Kaikan Hall, Osaka University, Jepang, pada Sabtu 21 Okotber lalu itu diikuti oleh 42 tim dari sejumlah perguruan tinggi di Jepang, Indonesia, dan Australia.

Dalam kesempatan itu, keduanya yang tergabung dalam Tim Dana Desa memaparkan judul makalah “Integrated Financial Accounting and Reporting Platform on the Village Bureucracy Level throughout Indonesia in Order to Improve Internal Control, Accountablity, and Corruption Practice Prevention on Grand Funds : Case Study of Dana Desa One Billion Rupiah for Every Village-President Joko Widodo Cabinet Program”. Presentasi dilakukan pada bidang Goverment, Economic and Social Policy.

“Kami sangat bangga bisa memaparkan gagasan kami dalam konferensi internasional seperti ini, apalagi di hadapan ilmuwan-ilmuwan luar biasa, dan khususnya ini kami sampaikan untuk Indonesia pastinya,” ujar Hanif seperti dilansir dari laman Unpad, Minggu (5/11/2017).

Ajang ISACS 2017 dibuka oleh perwakilan dari KBRI Jepang dan KJRI Osaka, serta perwakilan dari Osaka University. Acara kemudian dilanjutkan dengan seminar internasional dengan pembicara kunci Prof. Akhisa Matsuno dari Osaka University. Acara juga diisi dengan presentasi makalah di hadapan para akademisi dari sejumlah universitas ternama di Jepang.

