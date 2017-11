LONDON - Entah karena kurang persiapan atau memang karena ceroboh, seorang pencuri di Inggri memancing tawa polisi dan masyarakat. Sebelum sukses mendapatkan barang curian, pencuri itu telah terlebih dulu mendapatkan karma atas tindak kejahatan yang diperbuat.

Sebagaimana dilansir dari Metro, Sabtu (4/11/2017), pencuri itu bahkan terjebak dalam waktu cukup lama yaitu selama 5 jam. Ia baru bisa diselamatkan ketika polisi tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan warga. Pencuri itu diketahui terjebak di sebuah jendela kecil.

Pencuri yang tidak disebutkan identitasnya itu terjebak dalam posisi yang lucu dan membuat para petugas menahan tawa saat menyelamatkannya. Ia terjebak dengan posisi menungging yakni dari pinggang ke bawah berada di bagian luar dan pinggang sampai kepala ada di bagian dalam rumah yang menjadi targetnya.

#dontgetstuck if your trying to break in. 5 hours later shouting help #triptocustody by all means ?????? pic.twitter.com/EzBvfyPM5b— ResponseWMP1 (@ResponseWMP1) November 2, 2017