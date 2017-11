MOGADISHU – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan semua pegawai yang tidak memegang jabatan penting pada misi diplomatiknya di Somalia untuk meninggalkan Ibu Kota Mogadishu. Perintah tersebut diumumkan karena adanya “informasi mengenai bahaya spesifik” yang mengancam mereka.

Diwartakan Associated Press, Sabtu (4/11/2017), pernyataan yang dikeluarkan Washington tersebut berhubungan dengan Bandara Internasional Mogadishu.

Somalia masih menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia. AS memiliki tidak memiliki kedutaan di sana sejak 1991 dan menyebut situasi keamanan di negara itu sebagai “sangat tidak stabil”.

Bulan lalu, Somalia dikejutkan oleh serangan teroris di Mogadishu yang menewaskan lebih dari 350 orang. Insiden itu merupakan serangan terburuk yang pernah terjadi di Somalia dalam beberapa tahun terakhir.

Insiden itu juga yang mendorong AS untuk pertama kalinya melancarkan serangan udara ke posisi-posisi kelompok teroris di Somalia pada Jumat, 3 November.

Misi diplomatik AS untuk Somalia berbasis di negara tetangganya, Kenya. Duta Besar AS untuk Somalia yang pertama dalam seperempat abad pada Juni lalu mengatakan kepada Radio Muqdisho bahwa kantor-kantor untuk kehadiran diplomatik AS yang permanen diperkirakan akan dibuka di Mogadishu tahun ini.

(dka)