JAKARTA – Sejumlah pegiat antikorupsi beberapa waktu lalu mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk menemui pimpinan KPK Jilid IV dan menanyakan penyelesaian kasus teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

Adapun para pegiat antikorupsi yang turut menemui pimpinan KPK yakni Abraham Samad (mantan ketua KPK), Busyro Muqqodas (mantan wakil ketua KPK), Bambang Widjojanto (mantan wakil ketua KPK), Dahnil Anzar Simanjuntak (ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah), wartawan senior Najwa Shihab, serta tokoh lainnya.

Berangkat dari kekecewaan lambatnya jajaran kepolisian dalam menuntaskan kasus ini, para pegiat antikorupsi tersebut memberikan penegasan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dan jajarannya untuk segera mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut, Agus Rahardjo masih menggantungkan permintaan dari para pegiat antikorupsi itu. Ia mengatakan, jawaban akan usulan TGPF kasus penyiraman air keras itu akan dirundingkan terlebih dahulu bersama pimpinan lainnya.

Keraguan akan usulan TGPF tersebut juga dijawab‎ oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Tidak berbeda jauh dengan pernyataan Agus, ia juga mengisyaratkan enggan mengusulkan tim pencari fakta kasus Novel Baswedan itu ke Presiden Jokowi.

Saut beralasan pembentukan TGPF tidak cukup menghasilkan upaya yang maksimal dalam penuntasan kasus‎ ini. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pembentukan tim-tim pencari fakta sebelumnya yang nihil dari alat bukti baru untuk ditindaklanjutkan.

‎"Kalau toh umpama nanti perlu tim dibentuk, saya berpandangan apakah itu efisien, apakah itu efektif, oh mungkin akan lebih solid, bisa jadi. Tapi pengalaman menunjukkan tim-tim seperti itu tidak menemukan sesuatu yang baru untuk kemudian ditindaklanjuti," kata Saut di gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11/2017).

Sebaliknya, hingga kini dirinya justru masih percaya akan kinerja pihak kepolisian yang belum dapat menemukan pelaku maupun dalang setelah kasusnya berjalan sampai hari ke-206. Menurut Saut, memercayakan penyelesaian kasus tersebut kepada pihak kepolisian merupakan jalan terbaik.

"Kalau pendapat saya pribadi, TGPF itu kan sebenarnya mencari fakta untuk dibawa ke depan pengadilan. Jalan yang terbaik adalah membantu Polri. Membantu Polri tidak harus dengan membentuk tim juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, hampir tujuh bulan penyidik senior KPK Novel Baswedan menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Kedua matanya terluka usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017.

Novel pun sempat menjalani operasi besar di mata kirinya pada bulan lalu. Namun demikian, dokter yang merawat mata Novel menganjurkan agar ia kembali melakukan operasi. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang siapa pelaku maupun dalang dalam penyerangan yang diduga sistematis dan berencana‎ terhadap Novel Baswedan.

(han)