JAKARTA - Bisa meraih prestasi di ajang internasional tentu membanggakan. Seperti yang dilakukan Rizky Yanuari Setyono, mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Presenter kategori mahasiswa dalam konferensi dunia The 5th Geoinfromation Science Symposium 2017 di University Club UGM pada 27-28 September 2017 lalu.

Konferensi ini diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara di kawasan Asia, seperti Australia, Jepang, dan Indonesia.

Risky mengaku bangga dapat meraih penghargaan dalam konferensi bergengsi tersebut. Bahkan, ia tidak menyangka bisa mengalahkan puluhan presenter lain yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama di Asia.

“Senang, tidak menyangka bisa jadi best presenter, padahal yang ikut kebanyakan mahasiswa pascasarjana,” katanya seperti dilansir dari laman UGM, Minggu (5/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Risky mengajukan karya tulis terkait upaya pemetaan kepadatan lahan terbangun dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berjudul ” Spatiotemporal Built-up Land Density Mapping using Various Spectral Indices in Landsat-7 ETM+ and Landsat-8 OLI/TIRS”. Karya tulis diajukan bersama dengan rekannya Aulia Yogi Hastuti di bawah bimbingan Dr. Prima Widayani.

Melalui pendekatan penginderaan jauh dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam melakukan pemetaan kepadatan lahan terbangun.

“Metode ini belum banyak diaplikasikan di Indonesia. Kebanyakan memakai metode konvensional dengan interpretasi visual,” jelasnya.

